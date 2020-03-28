ИА «Ореанда-Новости». Глава Белоруссии заявил, что россияне продолжают ездить в республику, несмотря на закрытие границ. Александр Лукашенко отметил, что граждан России не волнуют введённые запреты, они продолжают въезжать в страну обходными путями. Об этом он заявил во время посещения мероприятия «Белгипс».

Лукашенко рассказал, что сейчас его больше всего волнует Россия, от которой «не закроешься». Глава администрации и госсекретарь съездили на границу Белоруссии, чтобы посмотреть, что происходит на границе. Президент подчеркнул, что люди «как ездили, так и ездят».

Также белорусский лидер обратил внимание на границу с Польшей, которая также ограничила въезд для иностранцев. Однако «где-то 136 человек туда-сюда ходят», заявил Лукашенко. При этом границу каждый день пересекают спекулянты, торгуя различными товарами.

