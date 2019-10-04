ИА «Ореанда-Новости». Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что дружбы с Украиной против кого-то, в частности, России или Китая, не будет, пишет «Интерфакс».



Своё заявление Лукашенко сделал на форуме регионов Украины и Белоруссии. Белорусский лидер отметил, что страны не хотят против кого-то дружить или с кем-то воевать.



Ранее Лукашенко заявил, что Киев и Минск разрабатывают «альтернативные пути поставок углеводородного сырья с мировых рынков». Он подчеркнул, что это не направлено против других государств, а является вопросом обеспечения безопасности Белоруссии и Украины.