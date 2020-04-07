ИА «Ореанда-Новости». Президент Белоруссии заявил, что сам готов лечить больных коронавирусом. Александр Лукашенко на совещании в Минске отметил, что самостоятельно готов присоединиться к врачам в борьбе с коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Его слова передаёт агентство БелТа.

Лукашенко рассказал, что готов сделать всё, что от него потребуется для того, чтобы помочь медикам. Он подчеркнул, что важно сделать для спасения людей, в том числе больных коронавирусом, всё возможное.

Белорусский лидер обратил внимание, что в данной ситуации каждый должен заниматься своим делом, чтобы не создавать суеты и паники. Он также добавил, что в Белоруссии коронавирус должны «победить красиво» и спокойно.