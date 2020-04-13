ИА «Ореанда-Новости». Президентом Белоруссии Александром Лукашенко было заявлено, что в стране "чисто от коронавируса" не скончался ни один человек. Его слова передаёт Telegram-канал "Пул Первого". 

По словам Лукашенко, коронавирус даже не является толчком. Он назвал коронавирус атмосферой, в которой развиваются хронические болезни. 

Белорусским президентом было подчёркнуто, что руководство страны ведёт борьбу за каждого человека, как им и было обещано. За это он поблагодарил врачей и Минздрав республики. 