13.04.2020, 14:26
Лукашенко заявил о том, что в Белоруссии нет смертей "чисто от коронавируса"
ИА «Ореанда-Новости». Президентом Белоруссии Александром Лукашенко было заявлено, что в стране "чисто от коронавируса" не скончался ни один человек. Его слова передаёт Telegram-канал "Пул Первого".
По словам Лукашенко, коронавирус даже не является толчком. Он назвал коронавирус атмосферой, в которой развиваются хронические болезни.
Белорусским президентом было подчёркнуто, что руководство страны ведёт борьбу за каждого человека, как им и было обещано. За это он поблагодарил врачей и Минздрав республики.
По словам Лукашенко, коронавирус даже не является толчком. Он назвал коронавирус атмосферой, в которой развиваются хронические болезни.
Белорусским президентом было подчёркнуто, что руководство страны ведёт борьбу за каждого человека, как им и было обещано. За это он поблагодарил врачей и Минздрав республики.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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