Николас Мадуро лидирует на выборах президента Венесуэлы, состоявшихся в воскресенье, свидетельствуют первые данные Национального избирательного совета.

В выборах приняли участие 46% зарегистрированных избирателей. Действующий президент получает 5,8 миллиона голосов. Его основной соперник, кандидат от оппозиции Энри Фалькон набирает 1,8 миллиона голосов.

И хотя итоги выборов еще официально не провозглашены, Фалькон уже заявил, что не признает их итоги. Он также сообщил, что на этой неделе покинет Венесуэлу.

По данным оппозиционера, в день выборов в стране зарегистрированы десятки тысяч нарушений. Политик считает, что в октябре этого года в Венесуэле необходимо провести новые выборы.

В воскресенье во время встречи министра иностранных дел Аргентины Хорхе Фори и первого заместителя госсекретаря США Джона Салливана обе стороны заявили о непризнании итогов выборов главы Венесуэлы.

Хорхе Фори и Джон Салливан заявили об отсутствии доверия к этим выборам, они указали на отсутствие на них международных наблюдателей.

Позже к этому мнению присоединился и президент Чили Себастьян Пиньера. По его мнению, выборы в Венесуэле не имеют ничего общего с демократией.

Сам Николас Мадуро пока не комментирует итоги голосования. В последние годы страна переживает острый экономический кризис, вызванный падением цен на нефть. В Венесуэле наблюдается дефицит товаров первой необходимости. На этом фоне власти США продолжают вводить санкции против Венесуэлы и угрожают ей дальнейшей изоляцией.