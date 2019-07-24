24.07.2019, 18:50
Мадуро объявил о начале масштабных военных учений в Венесуэле
ИА «Ореанда-Новости». Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что в стране пройдут масштабные военные учения. Первый этап начнётся уже скоро, пишет «МК».
Учения получили название «Освободительная кампания Симона Боливара - 2019». В них примут участие более миллиона мужчин и женщин, причём, как из состава военнослужащих, так и отрядов ополченцев.
Военные учение будут проходить по всей стране. Первый этап будет продолжаться до 28 июля.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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