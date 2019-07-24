ИА «Ореанда-Новости». Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что в стране пройдут масштабные военные учения. Первый этап начнётся уже скоро, пишет «МК».



Учения получили название «Освободительная кампания Симона Боливара - 2019». В них примут участие более миллиона мужчин и женщин, причём, как из состава военнослужащих, так и отрядов ополченцев.



Военные учение будут проходить по всей стране. Первый этап будет продолжаться до 28 июля.