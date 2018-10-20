ИА «Ореанда-Новости». 19 октября парламент Республики Македония высказался за внесение поправки к конституции об изменении названия государства на новое - Республика Северная Македония, как предусматривает договор, который был заключён с Греческой Республикой.



Об этом информирует агентство Reuters.



Об этом информирует агентство Reuters.

Предложение поддержало 80 из 120 депутатов, против проголосовало 39, 1 отсутствовал. Спикером парламента Талатом Джафери было сделано заявление о том, что Собрание приняло решение о начале внесения поправок в конституцию.





В ходе первого голосования восемьдесят депутатов проголосовали за начало изменения конституции государства, однако данное решение не было утверждено спикером парламента в связи с требованием поименного голосования, которое было удовлетворено Джафери.





Восьмого числа текущего месяца македонским правительством был одобрен законопроект о внесении четырёх поправок в конституцию республики. 12 октября комиссия по конституционным вопросам парламента Республики Македония большинством голосов поддержала предложение правительства.





Первая конституционная поправка заключается в добавлении прилагательного “Северная” в название Республика Македония. Вторая касается преамбулы конституции с перечислением государственных правовых традиций. Третьим изменением предусматривается “уважение суверенитета, территориальной целостности и политической независимости соседних государств”. Четвёртая поправка включает в себя заботу о культурных, экономических и социальных правах народа Македонии и всех граждан за рубежом без вмешательства в суверенные права других стран и их внутренние дела в любой форме.





Летом текущего года главами внешнеполитических ведомств Республики Македония и Греческой Республики во время торжественной церемонии на берегу озера Преспа было подписано соглашение о новом официальном наименовании бывшей югославской республики, которым предусматривается использование названия “Республика Северная Македония”. Ожидается, что данное соглашение не только позволит разрешить многолетний спор о названии государства, но и открыть Скопье путь в Организацию Североатлантического договора и Европейский союз.









