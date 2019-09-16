В ходе запланированной встречи необходимо также обсудить вопросы принятия мер по предотвращению огня.

Напомним, что ранее министр окружающей среды и лесного хозяйства Индонезии Сити Нурбая выступила с заявлением, что к возникновению лесных пожаров в стране причастен ряд иностранных компаний. Чиновница назвала пять компаний, среди которых были предприятия и малайзийского происхождения. Это заявление и стало поводом пригласить Индонезию в город Куала-Лумпур, чтобы более детально разобраться в сложившейся ситуации. По информации, предоставленной министром энергетики, науки, технологий, окружающей среды и изменения климата Ео Би Инем, прежде чем Индонезия начнёт принимать конкретные шаги по выявлению виновных в лесных пожарах, властям соседнего с Малайзией государства необходимо провести расследование. Только после этого можно принимать меры, которые касаются нарушителей закона. Ео Би Инь считает, что в руках индонезийских властей есть все механизмы, которые смогли бы обеспечить соблюдение местного законодательства, распространённого на их территории. Индонезия уже закрыла тридцать компаний иностранного производства, которых посчитала виновными в возникновении очагов возгорания лесных массивов. Четыре из них принадлежали Малайзии.

Стоит отметить, что в настоящее время специалисты зафиксировали уменьшения численности очагов возгорания. На Калимантане таких точек уже шестьсот двадцать семь, а на Суматре – пятьдесят пять. Что касается территории Малайзии, то здесь наблюдается одиннадцать точек возгорания.