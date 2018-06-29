ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Марокко отказалось от постройки скрининг-центра для мигрантов из Африки, заявив, что это не является решением проблемы.

В связи с большим наплывом беженцев из Африки, пытающихся пробраться в Европу, Марокко испытывает некоторые трудности. Европейский союз предложил свою помощь в данном вопросе - построить скрининг-центр.

Скрининг-центры выполняют функцию выявления генетических патологий. Процедура проводится преимущественно у новорожденных с целью предупреждения рождения ребенка с врожденными пороками развития и болезнями, которые могут вызвать инвалидность.

Однако Халид Зеруали, начальник марокканского агентства по миграции и пограничному контролю, сделал заявление, что постройка такого заведения - «это не решение».

Глава агентства миграционной структуры сказал, что помощь в финансах со стороны Евросоюза пригодилась бы намного лучше, так как французская колония находится под серьезным наплывом африканских мигрантов.

Согласно информации от самого Зеруали, в прошлом году пограничный патруль королевства сделал шестьдесят пять тысяч перехватов на границе, а с начала этого года - уже двадцать пять тысяч.

Ранее, осенью 2017 года, Евросоюз выступил за сотрудничество с Марокко в вопросах миграции и антитеррора, назвав страну устойчивой, несмотря на кризисный регион.

Еврокомиссар по миграции Димитрис Аврамопулос сообщил, что ЕС надеется на сотрудничество с Марокко в связи с устойчивостью и стабильностью к кризису в королевстве. Он также сказал, что совместное ведение дел будет искренним, а основываться будет на исследовании новых путей для совпадения общих стратегических интересов.

Евросоюз особенно отметил успешность Марокко в вопросах миграции: приеме мигрантов, регулировании потока и уважении их прав. Уже много лет страна Африканского союза служит транзитом для нелегальной миграции африканцев, желающих попасть в Европу.