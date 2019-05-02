ИА «Ореанда-Новости». Ведущая еврейская организация Германии сегодня, 2 мая, выразила тревогу из-за прошедшего в восточной Германии шествия неонацистов в день Первого мая без каких-либо препятствий со стороны полиции.

Видеозапись марша вызвала широкое возмущение в Германии и призывы к властям в земле Саксония, где особенно сильны крайне правые настроения. Марш в Плауэне проходил под удар тяжёлых барабанов. Участники выкрикивали лозунги «Иностранцы - преступники!» и «Национал-социализм сегодня!»

«Образы неонацистского марша партии «Третий путь» в Плауэне тревожат и пугают», - сказал глава Центрального совета евреев Германии Йозеф Шустер. Он обратил внимание, что митинг состоялся накануне дня памяти жертв Холокоста, когда евреи чтут память шести миллионов соотечественников, замученных нацистами.

Саксонская полиция заявила, что в марше приняли участие несколько сотен человек. Представители органов правопорядка отмечают, что расследует девять фактов незаконного прикрытия лиц во время массового мероприятия и ещё одно дело заведено за оскорбление офицера. Тем не менее, полиция характеризует организацию этой акции, как успешную, поскольку фактов насилия зарегистрировано не было. Однако Центральный совет евреев заявил, что власти вообще должны были запретить этот марш.