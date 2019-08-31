ИА «Ореанда-Новости». Испытания костюма универсального размера для космонавтов проводились в Исландии.  Космический костюм, который в будущем позволит людям свободно гулять по Красной планете, был испытан внутри действующего вулкана Гримсвотн на ледяной шапке Ватнайекулль.  Испытательная группа пережила несколько погодных катастроф и технических сбоев, но миссия была в целом признана успешной.

  Учёным также удалось проверить, подходит ли костюм для лазания.  Один из исследователей, исландский геолог Хельга Кристин, успешно поднялся на ледник в скафандре.  В целом, миссия была признана успешной, несмотря на некоторые технические неисправности.  Исследователи подчеркнули информацию об адаптации костюма, которая позволяет людям с разным телосложением носить его и легко передвигаться во время миссии.

  Костюм, предназначенный для защиты человека от внешних условий Красной планеты, может использоваться людьми разного телосложения, поскольку он способен адаптироваться к любой форме тела.

  Костюм универсального размера MS1, разработанный Майклом Лаем, весит всего 23 кг, имеет твердый верх и мягкое дно, шлем в форме пузыря и заднюю дверцу для быстрого доступа.