ИА «Ореанда-Новости» Более 800 человек эвакуировано с территории железнодорожного вокзала в городе Львов, Украина. Сообщение о минировании важного объекта поступила в центральное управление Национальной службы полиции Украины в субботу. Данные для журналистов предоставила пресс-служба ведомства.

Почти 850 человек, включая персонал, были эвакуированы с территории железнодорожного вокзала города Львов.

Согласно полученной информации, сразу после полученного сообщения, специалисты выехали на указанное место. Группа экстренного реагирования состояла з экспертов-взрывотехников, следователей оперативной группы, кинологи со служебными собаками, а так же специалистов других служб.

"Были эвакуированы около 800 человек персонала и пассажиров. Правоохранители тщательно обследовали здание вокзала и прилегающую к нему территорию — взрывоопасных предметов не обнаружено", — отмечается в сообщении пресс-службы.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения о заминировании.

Ранее, во второй половине дня в четверг, 18 октября, Главное управление Национальной полиции во Львовской области сообщило о том, что поступила информация о заминировании десяти объектов. По адресам, указанным в письме, присланном на электронную почту Горячей линии Львова, выезжали следовательно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи и представители других служб.

Ложное сообщение было отправлено на электронную почту. В нем сообщалось о минировании десяти зданий, включая отели и фитнес-клубы. Уведомление содежрало точные адреса расположенния опасных объектов: на улицах Коперника, Свободы, Стрыйской, Долинского, Научной, Масарика, Степана Бандеры, Стефаника, Перфецкого и на площади Мицкевича.

Сейчас сотрудники милиции проводят мероприятия по установлению личностей злоумышленников, которые заведомо сообщили ложную информацию о заминировании помещений во Львове.