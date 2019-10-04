Демонстрации начались три дня назад и по сей день не прекращаются. Это самые крупные события такого плана больше чем за год.

Похоже, что протестующие собираются самостоятельно, у них нет каких-то лидеров. Причина протеста - чрезвычайно высокий уровень безработицы среди молодых граждан трудоспособного возраста, низкий уровень качества государственных услуг и увеличение коррупции в стране.

В четверг власти объявили, что в Багдаде объявлен комендантский час. На какой срок, пока неизвестно. Все жители Багдада обязаны его придерживаться. Исключения составляют те, кто отправляется в аэропорт или возвращается оттуда, а также машины скорой помощи и паломники.

Силы безопасности контролируют все главные улицы и мосты. Помимо этого, интернет заблокирован и доступ к нему ограничен: правительство иногда его просто отключает для того, чтобы протестующие не могли посредством соцсетей взаимодействовать между собой.