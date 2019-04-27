ИА «Ореанда-Новости» Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил чиновникам подготовить предложения по оптимизации графиков работы российских школ и детских садов. Так, он предлагает сделать их более гибкими и позволяющими родителям приходить за детьми в удобное для них время.

Премьер-министр будет ждать от властей предложения до 1 июля. Так, представить их должны будут представители Минпросвещения, Минкультуры и Минздрава. Им необходимо будет придумать, как скорректировать графики, обсудив это с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным, занимающим пост главы рабгруппы госсовета РФ по направлению «Социальная политика».

Однако на этом поручения премьер-министра не заканчиваются. Он также поручил губернаторам до 31 мая проанализировать графики работы больниц, вузов, учреждений социального обслуживания, театров, музеев и не только. Чтобы они тоже стали удобнее для местных жителей, чтобы эти учреждения работали по «семейному графику».