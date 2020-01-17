Мухаммедкалыем Абылгазиевым, работающим на посту премьера-министра Киргизии, были высказаны слова благодарности своему бывшему коллеге из РФ Дмитрию Медведеву за вклад в развитие отношений Киргизии и России. Слова киргизского государственного деятеля передали в пресс-службе кабмина Киргизии.Как заявлено, Абылгазиев и Медведев пообщались по телефону.В сообщении заявлено, что Абылгазиевым было уделено особое внимание совместной конструктивной работе в деле продвижения идеи евразийской интеграции.