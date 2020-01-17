17.01.2020, 08:15
Медведеву Бишкек высказал слова благодарности за вклад в развитие отношений
ИА «Ореанда-Новости». Мухаммедкалыем Абылгазиевым, работающим на посту премьера-министра Киргизии, были высказаны слова благодарности своему бывшему коллеге из РФ Дмитрию Медведеву за вклад в развитие отношений Киргизии и России. Слова киргизского государственного деятеля передали в пресс-службе кабмина Киргизии.
Как заявлено, Абылгазиев и Медведев пообщались по телефону.
В ходе общения Абылгазиев поблагодарил Медведева за то, что была проведена плодотворная работа. Киргизским премьером был отмечен личный вклад Дмитрия Медведева в реализацию совместных проектов в различных сферах.
В сообщении заявлено, что Абылгазиевым было уделено особое внимание совместной конструктивной работе в деле продвижения идеи евразийской интеграции.
Как заявлено, Абылгазиев и Медведев пообщались по телефону.
В ходе общения Абылгазиев поблагодарил Медведева за то, что была проведена плодотворная работа. Киргизским премьером был отмечен личный вклад Дмитрия Медведева в реализацию совместных проектов в различных сферах.
В сообщении заявлено, что Абылгазиевым было уделено особое внимание совместной конструктивной работе в деле продвижения идеи евразийской интеграции.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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