ИА «Ореанда-Новости». Мухаммедкалыем Абылгазиевым, работающим на посту премьера-министра Киргизии, были высказаны слова благодарности своему бывшему коллеге из РФ Дмитрию Медведеву за вклад в развитие отношений Киргизии и России. Слова киргизского государственного деятеля передали в пресс-службе кабмина Киргизии. 

Как заявлено, Абылгазиев и Медведев пообщались по телефону. 

В ходе общения Абылгазиев поблагодарил Медведева за то, что была проведена плодотворная работа. Киргизским премьером был отмечен личный вклад Дмитрия Медведева в реализацию совместных проектов в различных сферах. 

В сообщении заявлено, что Абылгазиевым было уделено особое внимание совместной конструктивной работе в деле продвижения идеи евразийской интеграции. 
 