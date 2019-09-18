Ради возвращения былой славы 38-летняя Меган пошла на радикальные меры и попросила совета у изящной и элегантной Кейт Миддлтон. Она «интуитивно понимает чувства и мысли простых британцев» – так отозвалась о герцогине Кембриджской Меган.

Теперь нам следует ждать новую версию Меган Маркл: скромную, внимательную и тактичную леди.