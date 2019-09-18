18.09.2019, 15:19
Меган Маркл обратилась за помощью к Кейн Миддлтон
ИА «Ореанда-Новости» Сегодня Меган Маркл – одна из самых обсуждаемых женщин мира, тем не менее репутация герцоги Сассекской заметно пошатнулась после закрытого крещения сына и полётов на частном самолёте.
Ради возвращения былой славы 38-летняя Меган пошла на радикальные меры и попросила совета у изящной и элегантной Кейт Миддлтон. Она «интуитивно понимает чувства и мысли простых британцев» – так отозвалась о герцогине Кембриджской Меган.
Ради возвращения былой славы 38-летняя Меган пошла на радикальные меры и попросила совета у изящной и элегантной Кейт Миддлтон. Она «интуитивно понимает чувства и мысли простых британцев» – так отозвалась о герцогине Кембриджской Меган.
Теперь нам следует ждать новую версию Меган Маркл: скромную, внимательную и тактичную леди.
Источник: «Ореанда-Новости»
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