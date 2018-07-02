



ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . В средствах массовой информации появились данные о том, что стратегические вооружённые силы Индии примут на вооружение новые межконтинентальные баллистические ракеты с ядерными боеголовками.

Испытания нового оружия начались ещё в 2012 году. За 8 лет были успешно осуществлены 5 запусков. Последний шестой пуск ракеты был произведен в июне этого года на полигоне острова Абдул Калам. Дальнейшие испытания оружия будут продолжены в ближайшее время, после чего Командование стратегических сил Индии примет «Агни-5» на вооружение.





Согласно данным источника, близкого программе разработки вооружения, баллистическая ракета «Агни-5» является самым технологичным и современным оружием своей серии. Новые технологии навигации позволили расширить радиус поражения ракеты. Сегодня на вооружении Индии уже стоит оружие класса «Агни» - это баллистические ракеты «Агни-1», «Агни-2», «Агни-3» и «Агни-4» с радиусом 700, 2 тысячи, 2,5 тысячи и 3,5 тысячи километров соответственно. Радиус поражения «Агни-5» достигнет 5 тысяч километров. Мощь ракеты сможет поразить Пекин, Гуанчжоу, Шанхай, Гонконг и другие крупные города Китая. Военные эксперты утверждают, что новые межконтинентальные ракеты станут, так называемым, сдерживающим фактором для Китая.





Средства массовой информации Индии сообщают, что 50-тонная «Агни-5», 17 метров длиной и 2 метра шириной, может нести ядерный боевой заряд весом более 1 тонны. Более мелкие детали последних испытаний прессе не сообщают.





Когда Индия примет на вооружение трёхступенчатую ракету «Агни-5», это поставит страну на 6 место среди государств, где на вооружении уже стоят баллистические ракеты. Сегодня ракеты такого класса и дальности полёта находятся в распоряжении США, России, Китая, Франции и Великобритании.

Источники также утверждают, что Индия уже ведёт разработки ещё более мощного оружия с дальностью 10 тысяч километров. Это будет баллистическая ракета «Агни-6», которая также будет обладать возможностью запуска с подводной лодки.





Отметим, что на сегодняшний день Индия и Китай являются главными геополитическими соперниками друг для друга. Отношения двух стран обострились в связи с политическим кризисом на Мальдивах.