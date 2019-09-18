В Германии даже рассматривают возможность замены автомобилей на электросамокаты в связи с ухудшающейся инфраструктурой городов.

По мнению производителей E-Scooter должен помочь в случае дорожных заторов. С помощью самоката люди смогут без проблем доезжать до учебы, работы или дома. Скорее всего, новое транспортное средство будет иметь двигатель в 250 Вт и сможет развить скорость до 20 км/ч.

Выход обновки на рынок состоится уже в начале 2020 года.