18.09.2019, 15:56
Mercedes-Benz начинает производство электросамокатов E-Scooter
ИА «Ореанда-Новости» В последнее время электрические самокаты набирают популярность среди всех групп населения. В Германии даже рассматривают возможность замены автомобилей на электросамокаты в связи с ухудшающейся инфраструктурой городов.
По мнению производителей E-Scooter должен помочь в случае дорожных заторов. С помощью самоката люди смогут без проблем доезжать до учебы, работы или дома. Скорее всего, новое транспортное средство будет иметь двигатель в 250 Вт и сможет развить скорость до 20 км/ч.
Выход обновки на рынок состоится уже в начале 2020 года.
Источник: «Ореанда-Новости»
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