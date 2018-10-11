ИА «Ореанда-Новости». Отсутствие горячей воды сэкономило киевлянам деньги, заявил заместитель главы администрации Киева Пётр Пантелеев. С его слов, жители города смогли сохранить на этом от 1,5 до 3,6 тысяч гривен. Об этом чиновник заявил в интервью местному ресурсу «Украинская правда».



Пётр Пантелеев сообщил, что в среднем один человек в месяц потребляет 2-3 кубометра горячей воды. Из расчёта, что семья состоит из трёх людей, они сэкономили 3-3,6 тысячи гривен, с учётом, что у этих горожан нет горячей воды с мая текущего года.

«Киевляне, которые остались без горячей воды с августа (это районы Оболонь, Троещина, часть Подола) — сэкономили 1,5 тысячи. Но люди все равно грели воду на газовых или электрических плитах и платили за газ или электричество», — заключил Пантелеев.

Со слов замглавы киевской администрации, горячая вода появится в домах киевлян после того, как Хозяйственный суд Киева утвердит соглашение между местным коммунальным предприятием «Киевтеплоэнерго» и компанией «Нафтогаз».

Чиновник уточнил, что город возвратит «Нафтогазу» долг, который насчитывает 2,3 миллиарда гривен, но при этом платить штрафы и пени не намерены.

Как стало известно из средств массовой информации, горячей воды в городе нет практически с начала лета, в некоторых районах она отсутствует и по сей день. Только к началу октября вода появилась в некоторых домах города.

По официальным данным, сейчас горячее водоснабжение отсутствует в девяти с половиной тысячах зданий.

Почему нет воды?

По данным информационного агентства УНИАН, главное причиной такого кризиса стало повышение тарифов и одновременное снижение доходов украинцев. Ситуация привела к резкому росту неплатежей за ЖКУ, на это компания «Нафтогаз» в ответ перекрыла поставки топлива на две крупнейшие киевские ТЭЦ, таким образом оставив большую часть жителей столицы без горячей воды.

Работает лишь Дарницкая ТЭЦ мощностью 250 мегаватт, но она не состоянии обеспечить электричеством и горячей водой весь город. Мощность двух закрытых ТЭЦ была 1 200 мегаватт.

Социальные объекты готовят автономные источники питания, а киевляне скупают водонагреватели, но денег на дорогостоящую покупку хватает не у всех.