22.01.2020, 16:14
Меркель желает с президентом Турции поговорить о ситуации в Сирии и Ливии
ИА «Ореанда-Новости». В Стамбуле в пятницу Ангела Меркель, занимающая пост канцлера ФРГ, намерена поговорить с турецким президентом Тайипом Эрдоганом о положении дел в Сирии и Ливии. Также она желает обсудить на встрече с лидером Турции сотрудничество в экономической сфере. Об этом рассказал Штеффен Зайберт, представляющий германское правительство.
Зайберт сообщил, что Турция принимала участие в конференции по Ливии, проходившей в Берлине, поскольку она имеет значительное влияние на стороны ливийского конфликта.
Он отметил, что Меркель не обойдет вниманием двусторонние темы, экономический вопрос и тему Сирии.
Ранее в кабмине рассказали о визите Меркель в Турцию. В пятницу канцлер Германии встретится в Стамбуле с лидером Турции Эрдоганом.
Зайберт сообщил, что Турция принимала участие в конференции по Ливии, проходившей в Берлине, поскольку она имеет значительное влияние на стороны ливийского конфликта.
Он отметил, что Меркель не обойдет вниманием двусторонние темы, экономический вопрос и тему Сирии.
Ранее в кабмине рассказали о визите Меркель в Турцию. В пятницу канцлер Германии встретится в Стамбуле с лидером Турции Эрдоганом.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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