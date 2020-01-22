Также она желает обсудить на встрече с лидером Турции сотрудничество в экономической сфере. Об этом рассказал Штеффен Зайберт, представляющий германское правительство.Он отметил, что Меркель не обойдет вниманием двусторонние темы, экономический вопрос и тему Сирии.Ранее в кабмине рассказали о визите Меркель в Турцию. В пятницу канцлер Германии встретится в Стамбуле с лидером Турции Эрдоганом.