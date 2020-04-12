12.04.2020, 21:51
МИД дал комментарий к критике США в адрес ВОЗ
ИА «Ореанда-Новости». В МИД России заявили, что обвинения США в адрес ВОЗ представляют собой попытку переложить ответственность за ситуацию с распространением коронавируса внутри страны, сообщает РИА Новости.
Заявлено в МИД, что такие попытки вызывают у России обеспокоенность.
Накануне американский президент Дональд Трамп выступил с критикой ВОЗ. Лидер США раскритиковал организацию за недостаточную, по его словам, реакцию на распространение коронавируса.
Также в МИД России заявили о необходимости избегать политизации ситуации вокруг пандемии коронавируса, которая требует слаженных действий всех стран и является глобальным вызовом всему мировому сообществу.
Заявлено в МИД, что такие попытки вызывают у России обеспокоенность.
Накануне американский президент Дональд Трамп выступил с критикой ВОЗ. Лидер США раскритиковал организацию за недостаточную, по его словам, реакцию на распространение коронавируса.
Также в МИД России заявили о необходимости избегать политизации ситуации вокруг пандемии коронавируса, которая требует слаженных действий всех стран и является глобальным вызовом всему мировому сообществу.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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