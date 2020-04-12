сообщает РИА Новости.Заявлено в МИД, что такие попытки вызывают у России обеспокоенность.Накануне американский президент Дональд Трамп выступил с критикой ВОЗ. Лидер США раскритиковал организацию за недостаточную, по его словам, реакцию на распространение коронавируса.