ИА «Ореанда-Новости». Министерством иностранных дел Исламской Республики Иран были вызваны представители Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Королевства Дания и Нидерландов в связи с терактом во время военного парада, который проходил на территории города Ахваз. В результате происшествия погибли не менее 29 человек.



Об этом сообщили иранские средства массовой информации со ссылкой на официального представителя МИД Ирана Бахрама Гасеми.



Об этом сообщили иранские средства массовой информации со ссылкой на официального представителя МИД Ирана Бахрама Гасеми.

Отмечается, что власти исламской республики назвали неприемлемым то, что в странах, которые входят в Европейский союз, правоохранительными службами не преследуются “террористические группы”, на которые Иран возлагает ответственность за совершенную атаку.



По данным иранских СМИ, дипломаты Дании, Нидерландов и Великобритании выразили сожаление в связи с нападением в Ахвазе. Они также пообещали проинформировать руководства представляемых ими государств о позиции Министерства иностранных дел Ирана.





Напомним, в субботу, 22 сентября, на территории города Ахваз во время военного парада был совершен теракт. Неизвестные вооружённые лица открыли огонь по людям. Злоумышленники находились за трибуной, их было четверо. Около тридцати человек погибли, более пятидесяти получили ранения. Иранская пресса отмечает, что число погибших может возрасти, так как часть пострадавших получили серьёзные травмы. Нападавшие были одеты в военные униформу.



Двое из атаковавших были ликвидированы, остальные были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.





По данным некоторых СМИ, ответственность за атаку взяла на себя связанная с Саудовской Аравией группировка”Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе”. Однако другие издания утверждают, что ответственность за теракт взяли боевики террористической группировки “Исламское государство” (запрещена на территории Российской Федерации).





Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф возложил ответственность за теракт на “региональных спонсоров терроризма” и Соединённые Штаты Америки.