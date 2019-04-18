ИА «Ореанда-Новости». В Китае запланированную встречу северокорейского лидера с Владимиром Путиным считают очень важным событием. Об этом сегодня официально заявили во внешнеполитическом ведомстве КНР.

Москва, безусловно, положительно влияет на стабилизацию ситуации на Корейском полуострове, считает китайский дипломат Чжан Ханьхуэй. и в этом ключе визит Ким Чен Ына в Россию очень важен для развития этого процесса.

В сообщении говорится также, что огромный вклад в урегулирование ядерной проблемы, укрепление мира в регионе внесла именно Россия.

Как сообщила сегодня пресс-служба президента Российской Федерации, визит северокорейского лидера и встреча на высшем уровне могут состоятся во второй половине апреля.

Южнокорейские источники утверждают, что Ким Чен Ын отправиться во Владивосток на личном бронепоезде, на котором визит в СССР совершал основатель Корейской народной демократической республики, Ким Ир Сен. Отметим, что дед нынешнего лидера в 80-х годах прошлого века, проехал на этом поезде через весь Советский Союз, транзитом для участия во встрече стран Варшавского договора.

Также утверждается, что встреча состоится 23 апреля, перед отправкой Владимира Путина на международный форум «Один пояс — один путь», который пройдёт в Китае.

Ранее сообщалось, что сегодня в российскую столицу с официальным визитом, впервые за последние 10 лет, прибыла президент Эстонии. Во время встречи в Кремле Керсти Кальюлайд затронула вопросы геополитической обстановки. Президент Путин обсудил со своей эстонской коллегой темы развития двустороннего сотрудничества, отношений в сфере экономики и гуманитарного сотрудничества, укрепления мира и стабильности в балтийском регионе.