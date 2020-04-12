, рассказывает РИА Новости.Накануне госдепартаментом в Facebook было размещёно поздравление с Международным днём полёта человека в космос, который каждый год отмечается двенадцатого апреля.В РФ в этот день отмечается День космонавтики.В МИД напомнили американскому госдепартаменту о том, что первый человек, оказавшийся в космосе, - это Юрий Гагарин, советский космонавт.