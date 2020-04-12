12.04.2020, 19:12
В МИД подвергли критике сообщение Госдепа о Дне космонавтики
ИА «Ореанда-Новости». В МИД заявили, что сообщение американского госдепартамента о Международном дне полёта человека в космос, в котором не упоминается Юрий Гагарин, представляет собой подлый приём времён постправды и дезинформации, рассказывает РИА Новости.
Накануне госдепартаментом в Facebook было размещёно поздравление с Международным днём полёта человека в космос, который каждый год отмечается двенадцатого апреля.
В РФ в этот день отмечается День космонавтики. В сообщении от американского госдепа говорится, что "пятьдесят девять лет назад был совершён человеком первый полёт в космос".
В МИД напомнили американскому госдепартаменту о том, что первый человек, оказавшийся в космосе, - это Юрий Гагарин, советский космонавт.
Накануне госдепартаментом в Facebook было размещёно поздравление с Международным днём полёта человека в космос, который каждый год отмечается двенадцатого апреля.
В РФ в этот день отмечается День космонавтики. В сообщении от американского госдепа говорится, что "пятьдесят девять лет назад был совершён человеком первый полёт в космос".
В МИД напомнили американскому госдепартаменту о том, что первый человек, оказавшийся в космосе, - это Юрий Гагарин, советский космонавт.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии