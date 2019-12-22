22.12.2019, 08:34
МИД Польши отреагировал на слова президента России о Второй мировой войне
ИА «Ореанда-Новости» В Варшаве заявили о "недоумении и тревоге" по поводу высказывания российского президента Владимира Путина о виновных и причинах начала Второй мировой войны. Об этом сообщает МИД Польши.
В четверг на пресс-конференции глава российского государства сказал о том, что войска СССР вошли на территорию Польши после того, как правительством этой страны был утрачен контроль за тем, что происходило в государстве. Также Владимир Путин отметил в свой речи, что польское правительство на тот момент не контролировало свои вооруженные силы. Глава России заявил также, что польское правительство находилось на границе Польши и Румынии, поэтому не было возможности даже разговаривать с ним на эту тему.
МИД Польши в своём ответе на высказывание Путина отметил, что высказывания представителей российский властей относительно происхождения Второй мировой войны и её хода представляют ложную картину событий.
Варшава полагает, что правильным путём диалога двух сторон было бы возобновление работы Группы по сложным вопросам. Польские власти отмечают, что слова российского президента подрывают достижения Бориса Ельцина и Михаила Горбачёва, стремившихся искать пути примирения в польско-российских отношениях.
В четверг на пресс-конференции глава российского государства сказал о том, что войска СССР вошли на территорию Польши после того, как правительством этой страны был утрачен контроль за тем, что происходило в государстве. Также Владимир Путин отметил в свой речи, что польское правительство на тот момент не контролировало свои вооруженные силы. Глава России заявил также, что польское правительство находилось на границе Польши и Румынии, поэтому не было возможности даже разговаривать с ним на эту тему.
МИД Польши в своём ответе на высказывание Путина отметил, что высказывания представителей российский властей относительно происхождения Второй мировой войны и её хода представляют ложную картину событий.
Варшава полагает, что правильным путём диалога двух сторон было бы возобновление работы Группы по сложным вопросам. Польские власти отмечают, что слова российского президента подрывают достижения Бориса Ельцина и Михаила Горбачёва, стремившихся искать пути примирения в польско-российских отношениях.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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