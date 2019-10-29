ИА «Ореанда-Новости». Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Москва будет принимать ответные меры из-за решения болгарских властей выслать из страны российского дипломата, пишет RT.



Грушко отметил, что Россия рассмотрит ответные меры, как «это принято в дипломатической практике».



Ранее российское посольство в Болгарии сообщило о получении ноты протеста болгарского МИД об объявлении российского дипломата персоной нон грата. Сейчас дипломат должен в течение суток покинуть страну.