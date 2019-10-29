29.10.2019, 22:04
МИД России предупредил об ответных мерах на высылку дипломата из Болгарии
ИА «Ореанда-Новости». Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Москва будет принимать ответные меры из-за решения болгарских властей выслать из страны российского дипломата, пишет RT.
Грушко отметил, что Россия рассмотрит ответные меры, как «это принято в дипломатической практике».
Ранее российское посольство в Болгарии сообщило о получении ноты протеста болгарского МИД об объявлении российского дипломата персоной нон грата. Сейчас дипломат должен в течение суток покинуть страну.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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