ИА «Ореанда-Новости». МИД Швеции посетовал на отсутствие туристов, в том числе российских путешественников.



Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на главу МИД Швеции Анн Линде.

Она заявила, что всё дело в информации в СМИ о бандитизме, который сейчас процветает в стране. Сообщения о разгуле преступности отпугнули не только россиян, но и туристов со всего мира. Кроме того, преступность отбила желание посещать страну даже у общественных деятелей, которым нужно приезжать в рамках командировок.

Анн Линде признала, что преступность в Швеции действительно есть. Однако она отметила, что масштабы бандитизма сильно преувеличены. СМИ слишком много говорят о разгулах и опасностях на улицах страны, которых даже нет.

Такая обстановка привела к снижению цен на поездки в Швецию. На рынке путёвок появились предложения по 40-50 тысяч рублей.