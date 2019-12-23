Напомним, ранее Путин присутствовал на открытии движения по железнодорожной части моста через Керченский пролив.В МИД Украины отметили, что России была передана соответствующая нота протеста. Киев полагает, что действия российской стороны относительно Крымского моста нарушают Конвенцию ООН по морскому праву, двусторонние договорные обязательства перед Украиной и противоречат нормам и принципам международного права.