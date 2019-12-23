23.12.2019, 22:52
МИД Украины передал России ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
ИА «Ореанда-Новости». Украинское Министерство иностранных дел выразило протест из-за поездки в Крым президента России Владимира Путина, пишет «Интерфакс».
Напомним, ранее Путин присутствовал на открытии движения по железнодорожной части моста через Керченский пролив.
В МИД Украины отметили, что России была передана соответствующая нота протеста. Киев полагает, что действия российской стороны относительно Крымского моста нарушают Конвенцию ООН по морскому праву, двусторонние договорные обязательства перед Украиной и противоречат нормам и принципам международного права.
Напомним, ранее Путин присутствовал на открытии движения по железнодорожной части моста через Керченский пролив.
В МИД Украины отметили, что России была передана соответствующая нота протеста. Киев полагает, что действия российской стороны относительно Крымского моста нарушают Конвенцию ООН по морскому праву, двусторонние договорные обязательства перед Украиной и противоречат нормам и принципам международного права.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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