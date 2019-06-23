ИА «Ореанда-Новости». Мик Джаггер – солист The Rolling Stones перенес сложную операцию. Певцу требовалось срочно заменить сердечный клапан.

Он вновь вернулся на сцену и успешно провёл концерт Soldier Field в Чикаго. Выступление в этом американском городе – это часть грандиозного тура. Своим поклонникам певец рассказал, что на этой площадке он уже играет несколько раз.

После двух выступлений в городе штата Иллинойса, музыканты отправятся в Канаду. Солист группы сообщил, что снова занялся спортом и чувствует себя намного лучше. Ранее отмечалось о том, что член группы рассказал об успешной реабилитации Джаггера после операции сердца. По его словам, певец хорошо перенес этот процесс, не смотря на то, что ему 75 лет.