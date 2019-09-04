ИА «Ореанда-Новости» Актёр появился в прямом эфире телешоу. Зрители не сразу узнали Микки Рурка после очередной «пластики».

Звезда Голливуда рассказал о своей новой роли в мистическом триллере «Ночной перенос». При этом актёр был одет в ковбойскую шляпу и держал на руках маленькую собачку.

Публика написала в комментариях, что Микки Рурку пора прекратить делать операции, заметив, что теперь он выглядит как «разведённая тётушка», которая спешит на свидание.

Актёр неоднократно ложился под нож пластического хирурга, и каждый раз его внешность менялась до неузнаваемости.