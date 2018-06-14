ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Не так давно закончились переговоры между министрами энергетики РФ и Саудовской Аравией. Александр Новак встретился со своим коллегой из далёкой арабской страны Халидом аль-Фалехом. Цель разговора заключалась в нахождение консенсуса по вопросам добычи и продажи нефти. В результате стало известно, что Россия поддержала инициативу ОПЕК увеличить добычу нефти на 300 тысячи баррелей в сутки.

Данная беседа назревала уже довольно давно. Нынешние правила на ограничение добычи не устраивали ни одну из сторон. Сами же страны члены ОПЕК нарушали свои собственные правила. Поэтому грядущая беседа не стала большим сюрпризом. Примечательно, что она завершилась сегодня, когда Россия и Саудовская Аравия готовы схлестнуться в футбольном поединке. В результате переговоров был запущен механизм постепенной ликвидации сделки, которая накладывает на страны нефтедобытчики ограничения на 1.8 миллионов баррелей в сутки.

По полученной от министра информации, российская и саудовская сторона пришли к мнению, что добычу можно увеличить на 300 тысячи баррели в сутки начиная с 1 июля этого года. Впрочем, нюансы будут обсуждаться на грядущей июньской встрече в Вене, дабы избежать каких-либо недопониманий.

Со слов Новикова, необходимо ещё выяснить возможный потенциал добычи каждого государства, а также есть ли наличие спроса на рынке нефтепродуктов. Возможно, не все страны смогут быстро нарастить добычу, в то время как их коллеги уже сейчас имеют все для этого возможности. Если подобный вопрос не будет учтён, то более медленные страны рискуют потерять место на рынке, что может привести к ненужному всем кризису.

Ранее Фалекс уже говорил о неизбежности принятия такого решения. И это не удивительно. Ввиду послабления санкций против Ирана и новым разработкам США своих сланцевых месторождений, ограничение добычи может привести к тому, что данные государства смогут занять места стран ОПЕК на рынке нефтепродуктов.