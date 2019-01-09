ИА «Ореанда-Новости» На заседании «Военного общества Норвегии» министр обороны страны заявил, что между странами Европы может начаться война – эту вероятность больше нельзя сбрасывать со счетов.

Министр во время своего выступления также отметил, что вооружённые конфликт нанесёт серьёзный урон Скандинавским странам. Бакке-Йенсен также заявил, что на оборону Норвегии правительство будет тратить ещё больше средств, хотя за последние пять лет расходы на вооружение выросли примерно на 30 процентов.

«По большому счету развитие событий в нашем окружении демонстрирует, что мы должны брать в расчет, что вооруженный конфликт между государствами в Европе больше не является немыслимым», — сообщил министр обороны Норвегии.

При этом политик сказал, что Россия открыто противостоит западным странам, а это напрямую влияет на безопасность всей Европы. По словам норвежского министра, Россия стремиться подорвать единство Запада и международное сотрудничество, используя военные и экономические силы, в обход дипломатии.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что война России и США станет «катастрофой для всего человечества».

РИА Новости уточняет, что в Европе сейчас в разгаре серьёзный миграционный кризис, первый подобный со времён Второй мировой войны, который вызван военными действиями и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока.

Минобороны Норвегии уже пыталось обвинить Россию в перебоях работы спутниковой навигационной системы (GPS), которая была использована во время учений НАТО Trident Juncture («Единый трезубец»). В ноябре прошлого года Норвегия объявила о том, что в течение учений, которые проходили с 25 октября по 7 ноября, «наблюдалось глушение сигнала GPS». Как заявили в норвежском ведомстве: «за этим стоят российские силы на Кольском полуострове».

Российская сторона в свою очередь опровергла эти заявления. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия не обладает данными о сбоях в работе GPS, он также отметил, что Москву часто необоснованно обвиняют «во всех смертных грехах».