"Все наше правительство, его ориентация, программное заявление кабинета министров и сотрудники Министерства обороны будут строго выполнять обязательства, вытекающие из нашего членства в НАТО", - сказал он. "Тот застой в словацкой деятельности, который мы наблюдали в течение последних четырёх лет, определенно закончился.""Мы не делаем вид, что Россия не делает никаких шагов, которые пересекают линию дружественных отношений. Но это не значит, что в наших отношениях должна нарастать напряжённость. Если к нам будут относиться дружелюбно и ответственно, мы ответим тем же", - заявил министр обороны, известный своей предыдущей критикой в адрес России.Правительство Словакии, где действует чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса, было утверждено президентом Зузаной Капутовой в субботу.