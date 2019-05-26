ИА «Ореанда-Новости» Министр образования и культуры региона Грузии Аджарии Инга Шамилишвили была уволена по распоряжению главы правительства Торнике Рижвадзе. Произошло это из-за того, что на торжественном шествии в честь Дня независимости прошли участники детского музыкального ансамбля из Ростова, скандирующие «Россия, Россия!». Об этом пишет «Газета.ру».

Как заявил глава правительства, ответственность за этот инцидент легла на Минобразования. Сама Шамилишвили пока не дала комментариев по поводу своей отставки. Известно, что российский ансамбль прибыл в Батуми по приглашению Министерства образования.