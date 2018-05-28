ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Во время перестрелки с боевиками в Сирии четыре российских солдата получили пулевые ранения и погибли. Об этом проинформировали на сайте Министерства обороны 27 мая, в воскресенье.

Всего во время нападения сирийских террористов пулевые ранения получили семеро солдат. Троим из них удалось выжить, четверо скончались.

Как стало известно, сирийскую артиллерийскую батарею, которую правительственные войска отправили в провинцию Дейр-эз-Зор, начали обстреливать террористы. По информации Минобороны, боевики напали на венных в темное время суток, в операции со стороны террористов участвовало сразу несколько организованных мобильных групп.

Среди сирийской артиллерийской батареи были российские солдаты, которых прикомандировали из состава аппарата военных советников.

Сирийская батарея военных совместно с россиянами вступили в перестрелку, спровоцированную боевиками. Бой длился не менее часа. Получилось обезвредить 43 террориста – они были убиты. Также уничтожили шесть автомобилей. На них было установлено крупнокалиберное вооружение.

Во время перестрелки два российских военнослужащих погибли сразу. Они командовали огнем сирийских солдат. Ещё пятеро получили пулевые ранения. Всех их доставили в российский госпиталь, но двое погибли. Медикам спасти их не удалось. О потерях со стороны сирийской стороны не сообщается.

В Минобороны отметили, что всех военнослужащих, которые приняли участие в этом бою, представили к наградам.

Прощание с двумя из погибших уже состоялось в Забайкальском крае. Один из погибших был 23-летним сержантом, другой – старшим лейтенантом, ему исполнилось 33 года.

Последний случай, когда в Сирии погибли российские военнослужащие, был 7 мая. В тот день во время выполнения полета над Сирией потерпел крушение российский вертолет. Два летчика, которые находились на борту Ка-52, погибли. Позже их тела были найдены. В Минобороны сообщили, что причиной крушения Ка-52 могла послужить техническая неисправность.