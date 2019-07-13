ИА «Ореанда-Новости» 13 июля, в 75-ю годовщину освобождения Вильнюса, министерство обороны России опубликовало рассекреченные документы Центрального архива, имеющие отношение к столице Литвы того времени.

В сообщении российского военного ведомства указано, что среди размещённых в историко-познавательном разделе официального сайта документов – журнал боевых действий, приказ верховного главнокомандующего И. В. Сталина от 13 июля 1944 года, наградные листы на героев-освободителей, а также статьи из газет, в которых повествуется об ужасах «нового порядка», установленного нацистами во время оккупации, фотографии, запечатлевшие паническое отступление захватчиков.

Особое внимание уделено свидетельствам о многочисленных преступлениях фашистов против гражданских лиц и военнопленных. В частности, на сайте Минобороны можно ознакомиться с результатами работы комиссии, которая после освобождения Вильнюса изучала показания свидетелей и исследовала места массовых захоронений на «Базе», где в течение 3 года лет были убиты более 200 тысяч человек.