ИА «Ореанда-Новости». В Минздраве Чехии не исключили, что границы стран Евросоюза будут оставаться закрытыми до двух лет. Председатель Центрального штаба по преодолению кризисной ситуации в связи с распространением коронавируса в Чехии, заместитель министра здравоохранения Роман Прымула отметил в эфире телеканала Prima, что Европе понадобится много времени для восстановления.

Прымула заявил, что ограничения поездок по Европе могут растянуться на год-два, так как развитие ситуации с пандемией в европейских странах приобретает неприятную тенденцию. Для улучшения обстановки потребуются многие месяцами.

Замминистра добавил, что жёсткие меры, принятые в Чехии, должны дать результат уже во второй половине апреля.