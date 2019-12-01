ИА «Ореанда-Новости». Российское посольство, работающее в Вашинтоне, попросило американские власти не вмешиваться в российские внутренние дела. Об этом заявлено в Twitter представителями ведомства.



Данные слова являются ответом на высказывание Морган Ортагус, представляющей Госдепартамент США, о том, что российский закон об иностранных агентах направлен на то, чтобы "заглушить независимые голоса".



В посольстве России в США также в рамках темы сказали о деле Марии Бутиной. По словам дипломатов, после этого дела на территории США ни один гражданин РФ не может наслаждаться свободой выражения и чувствовать себя в безопасности.



21 ноября российскими законодателями был принят позволяющий наделять статусом иностранного агента физических лиц закон.