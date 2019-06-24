ИА «Ореанда-Новости» . Россия считает американские санкции в отношении Ирана незаконными. Так ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос журналистов о возможном противодействии Москвы ограничительным мерам.

«Мы считаем эти санкции незаконными, больше мне нечего добавить», — сказал в понедельник, 24 июня, представитель Кремля. Ранее американский вице-президент Майкл Пенс заявил, что США с 24 июня ужесточат антииранские санкции в ответ на сбитый Тегераном американский беспилотник.

22 июня лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон изучает возможности для ужесточения санкционного режима против Ирана, чтобы не дать стране заполучить ядерное оружие. По словам американского лидера, в настоящее время рассматриваются все варианты противодействия Ирану, в том числе военный.

Со своей стороны представитель МИД исламской республики Аббас Мусави, комментируя заявление президента США о введении новых санкций, заявил, что не осталось ограничений, которые Вашингтон не использовал против Тегерана.

8 мая Иран объявил, что прекращает выполнять пункты Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе, касающиеся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Этот шаг в Тегеране назвали ответом на нарушение Соединенными Штатами ядерной сделки и введение Вашингтоном санкций. Там убеждены, что остальные участники СВПД (Россия, Великобритания, Китай, Франция и Германия. — Ред.) не в состоянии разрешить сложившуюся ситуацию.

В начале мая 2018 года Трамп объявил о выходе из сделки. В ноябре того же года Вашингтон восстановил санкции в отношении Тегерана, которые затрагивают в том числе нефтяной сектор исламской республики. Европейская тройка посредников ООН — Великобритания, Германия и Франция — выступила за сохранение ядерной сделки и призвала Тегеран продолжать её выполнять.



