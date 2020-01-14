ИА «Ореанда-Новости». В Страсбурге у здания Европарламента мужчина поджег сам себя, пишет «Интерфакс».



Сообщается, что мужчина облил себя бензином, а потом поджег себя зажигалкой. Он ожоги лица и рук, его отправили в больницу.



Около здания Европарламента проходила акция выходцев из Гвинеи – они и оказали первую помощь мужчине. Пока информации о том, что могло послужить причиной действий пострадавшего, нет.