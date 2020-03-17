ИА «Ореанда-Новости». Музеи в Китае и Южной Корее, которые закрылись из-за коронавируса, вновь начинают работать. Об этом сообщает ARTnet.

Более десятка музеев в Шанхае возвращаются к работе, после практически трёх месяцев карантина. На входе в музеи проверяется состояние здоровья каждого посетителя, работники музея носят медицинские маски и проводят частую дезинфекцию.

Кроме того, 23 марта вновь начнёт работать Национальный музей современного искусства в Сеуле.

Ранее власти этих стран сообщили, что пик заболевания, вызванного коронавирусом, уже позади. Уменьшается количество заражённых, и увеличивается количество выздоровевших.