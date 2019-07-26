В текущем году музыкальное действо состоялось в азербайджанской столице Баку.

На берег Каспийского моря, на территорию курорта Sea Breeze Resort, начали собираться первые гости. В первый день Международного музыкального фестиваля «Жара» на красной ковровой дорожке были замечены следующие артисты: украинская поп-певица, бывшая участница группы «Блестящие» Вера Брежнева, народная артистка Украины Ани Лорак, российская певица Наталья Ионова, выступающая под псевдонимом Глюк`oZa, российская певица и бывшая участница первого сезона телевизионного шоу «»Главная сцена» Рита Дакота, украинский певец и композитор Макс Барских, народный артист Российской Федерации Филипп Киркоров, российская телеведущая и общественный деятель Яна Чурикова, hоссийский автор-исполнитель, солист одноимённой группы и бывший участник группы «Банд’Эрос» Burito и многие другие.

Гости фестиваля могли услышать не только новые композиции любимых исполнителей, но и хиты, проверенные временем. Со сцены Sea Breeze Resort прозвучала «Невеста» певицы Глюк`oZa, «Снег» Филиппа Киркорова, «Рига - Москва» певицы Валерии.

Организаторами фестиваля являются исполнитель азербайджанского происхождения Эмин Агаларов, заслуженный артист Российской Федерации Григорий Лепс и генеральный директор и председатель правления закрытого акционерного общества «Русская Медиагруппа» Сергей Кожевников. Все инициаторы музыкального марафона в городе Баку также вышли на красную дорожку, чтобы поприветствовать участников и гостей.

Фестиваль продлится три дня, заключительная часть пройдёт в воскресенье, 28 июля.