ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С настоящим террором со стороны веганов столкнулись владельцы мясных лавок во Франции. Защитники животных, не признающие употребление в пищу мяса и продуктов животного происхождения, делают всё возможное, чтобы досадить мясникам – бьют окна, заливают витрины искусственной кровью. Владельцы мясного бизнеса опасаются, что те перейдут к насилию и даже написали письмо в правительство с просьбой защитить их.

Во Франции прокатилась волна атак на мясные лавки, тогда федерация мясников написала письмо-просьбу властям, чтобы те предприняли меры против этого веганского беспредела.

При этом глава федерации, Жан-Франсуа Гиар, обвинил веганов в терроризме и насилии. Он написал в письме, что рассчитывает на помощь и поддержку от правительства и МВД, так как веганы применяют к ним физическое, моральное и словесное насилие. Он сообщает, что около 18 тысяч работников мясной сферы в стране боятся такого чрезмерного выражения веганской идеологии, совершаемого насильственными актами.

Например, в Лилле семь заведений пострадало от активистов – мясные лавки, рыбные магазины и рестораны. Витрины и окна веганы поливали красной краской и писали требовательные надписи остановить видизм (убеждения, что человеческий вид превосходит над другими биологическими видами).



Также упомянули случай, когда 23 марта в городе Треб исламист захватил посетителей супермаркета, в результате инцидента погибло пять человек, среди них был мясник. После этого один из активистов-веганов написал на своей странице в соцсети, что у него нет сострадания, что «террорист убил убийцу», так восторжествовала справедливость в этом мире. Этого активиста приговорили к семи месяцам заключения.

Со слов главы федерации мясников, веганы с помощью вандализма навязывают своё мировоззрение, и люди опасаются, какой будет предпринят следующий шаг с их стороны.



