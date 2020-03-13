ИА «Ореанда-Новости» . Полотно испанского живописца обнаружили в дешёвом комиссионном магазине в Северной Каролине. Специалисты в городе Китти-Хоук опознали в произведении искусства картину Сальвадора Дали, написанную акварелью.

Сотрудница наткнулась на картину, когда отбирала новый товар для дальнейшего размещения его на полках торговой точки. Женщина сразу отнесла полотно специалистам художественной галереи для экспертизы.

Владельца арт-галереи определила, что найденная картина Дали является иллюстрацией к произведению Данте Алигьери «Божественная комедия». Сюрреалист изобразил на полотне женщину в голубом одеянии и мужчину в красном (предположительно, Беатриче и Данте из «Чистилища»).

Картину продали за 1200 американских долларов.