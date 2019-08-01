ИА «Ореанда-Новости» Пресс-секретарь Главного управления МЧС по Республике Карелия Максим Рожнов сообщил, что на Белом море пропали десять туристов-байдарочников из Санкт-Петербурга.

С 24 июля путешественники не выходят на связь, однако в тех местах, где они предположительно находятся, связь вообще не работает. «Последний раз их видели в Беломорском районе, в районе острова Бережной Борщевец. По маршруту они должны двигаться до острова Кондостров в Белом море, где их должен был встретить местный житель и привезти на материк 29-го числа», – сказал Рожнов. Родственники сообщили об исчезновении туристов лишь 31 июля.

К поиску привлечены сотрудники оперативной группы МЧС, местной пожарно-спасательной бригады, Государственной инспекции по маломерным судам, а также добровольцы.

Представители МЧС сообщили, что начиная с 28 июля на Белом море наблюдаются неблагоприятные погодные условия, скорость порывов ветра достигает 18–20 метров в секунду.