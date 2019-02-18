ИА «Ореанда-Новости» В воскресение гражданина России задержали в столице Гаити Порт-о-Пренсе за создание организованной преступной группы и незаконное хранение оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

В состав банды, кроме россиянина, входят ещё 7 иностранцев: пять граждан Соединённых штатов, один гражданин Сербии и местный житель. Имена задержанных не разглашаются.

У группы правоохранители изъяли по шесть пистолетов и винтовок, патроны, бронежилеты, средства коммуникации, два беспилотника, местные номерные знаки и да автомобиля.

На Гаити с 7 февраля начались антиправительственные акции протестов. СМИ сообщают о семи погибших в результате стычек манифестантов с силовиками.

Протестующие требуют отставки правительства, а именно действующего президента Жовенеля Моиза, который, по мнению гаитян виноват в стремительных темпах инфляции и других государственных проблемах. Однако сам Моиз не намерен подавать в отставку.

По сообщениям издания Le Journal de Montreal, протестующие на Гаити требуют разрыва всех отношений с США и просят Россию о помощи. Также СМИ сообщают, что манифестанты сожгли флаг Америки и скандировали «Долой американцев, да здравствует Путин!».

Тем не менее, после выходных волна протестов на Гаити пошла на спад, передаёт телеканал SBS. Ситуация на улицах Порт-о-Пренса улучшилась настолько, что власти разрешили жителям выйти на работу с начала недели.

По информации телеканала, в воскресенье было объявлено, что с понедельника в стране возобновят работу госучреждения, офисы, торговые площадки и учебные заведения. Власти страны призвали граждан жить, как прежде. За прошедшие выходные в стране прошли лишь локальные протесты. Большая часть жителей Гаити озабочена запасом продовольствия, и пополнением запасов газа для приготовления пищи.

Как сообщает SBS, новые протестные акции обсуждаются гаитянами в Сети, пока неизвестно, какой будет реакция граждан на призывы властей прекратить выступления.