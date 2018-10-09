ИА «Ореанда-Новости». В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины сообщили, что по состоянии на девять часов утра пожар на складе продолжался, в ведомстве также сообщили, что на данном военном объекте хранится около 88 тысяч тонн боеприпасов.



Напомним, как ранее сообщало ИА «Ореанда-Новости», в ночь на вторник девятого октября в Черниговской области Украины случился взрыв на военном складе, на его технической территории. После этого начался пожар с последующими взрывами боеприпасов. По информации Генштаба ВС Украины, к семи часам утра (совпадает с московским) интенсивность взрывов составляла два-три взрыва в секунду. При этом в ведомстве отметили, что пострадавших нет.

По последним данным ситуация следующая:

– По состоянию на 9.00 на территории склада наблюдается пожар и взрывы разной интенсивности… Ориентировочно на складах находится 88 тысяч тонн боеприпасов, — говорится в сообщении ведомства, отмечается, что пострадавших по-прежнему нет, как и жертв.

Власти Украины начали эвакуацию населения. Из близлежащих территорий было эвакуировано около десяти тысяч человек, сообщили в пресс-службе МВД Украины.

В Госслужбе Украины сообщалось, что в радиусе двадцати километров от склада было перекрыто воздушное пространство, а также приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.

По информации местных СМИ, данный арсенал является одним из самых крупных на территории страны, общая территория склада составляет 682 га, из них технической территории отданы 402 гектара площадей.

На данный момент на месте происшествия работают пожарные танки, 220 сотрудников МЧС, 60 единиц спасательной техники, усиленные отряды Национальной полиции численностью 150 человек, 100 человек из Нацгвардии для патрулирования места происшествия.