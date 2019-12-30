ИА «Ореанда-Новости». Власти Маврикия решили закрыть единственный международный аэропорт в стране, пишет РИА Новости.



Это решение связано с приближающимся тропическим циклоном «Кальвиния».



Синоптики сообщают, что циклон уже находится 90 километрах от города Маэбур на юго-восточном побережье Маврикия. Скорость ветра достигает 120 километров в час. Жителям острова рекомендовали остаться дома.