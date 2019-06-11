ИА «Ореанда-Новости» На окраине города Кизляра (Дагестан) неизвестные лица установили дорожный знак, указывающий на то, что автодорога, ведущая в сторону Чеченской Республики, проходит через территорию Шелковского района Чечни. Местные жители, не дожидаясь санкции администрации, убрали указатель.

Впоследствии стало известно, что на место происшествия прибыли силовики обеих республик. Источник в правоохранительных органах Дагестана сообщил журналистам, что в Кизляр прибыли сотрудники чеченских правоохранительных органов Чечни и что в Кизляре уже находятся сотрудники министерства внутренних дел и Росгвардии по Дагестану. При этом было подчёркнуто, что в социальных сетях преувеличена напряжённость конфликта.

На место событий также прибыли председатель парламента Чечни Магомед Даудов, глава администрации и правительства Дагестана Владимир Иванов, руководители различных ведомств, общественные деятели.