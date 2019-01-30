Соответствующие поправки правительство штата внесло в закон о туризме.. Такой же штраф грозит и тем, кто собрался что-то приготовить на костре в местах общественного отдыха.Кроме того, наказать туристов также смогут и за то, что они принесли на пляж стеклянные бутылки. При этом отдельный штраф будет для тех, кто такую бутылку разбил.Гоа является одним из наиболее популярных туристических направлений в мире. Каждый год туда приезжает около трёх миллионов туристов, в том числе примерно 250 тысяч россиян.При этом в некоторых штатах Индии отношение к алкоголю ещё более строгое. Так,, пишет «Российская газета». Кроме того, госслужащие из этого региона не могут выпить даже находясь за границей, потом что за это им грозит увольнение.А ранее стало известно, что в Турции местные власти приняли решение повысить налог на алкоголь сразу на 13,4%. По мнению специалистов туриндустрии, такая фискальная мера может повлиять на цены на путёвки – они могут подорожать. Причём скорее всего это коснётся тех, кто выбирает бюджетный вариант «всё включено». При этом отели системы «ультра всё включено», по оценкам экспертом, ассортимент алкоголя менять не будут.Это не единственное нововведение для туристов в Турции в этом году. Так, с 1 января 2019 году туристы должны платить налог на безопасность. Его размер составляет полтора евро. Что касается туристического потока, то всего в Турции в этом году ожидают около 40 миллионов туристов, в том числе порядка 6 миллионов граждан России.